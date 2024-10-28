وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدارس الدلنجات وكوم حماده

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة، على عدد من مدارس إدارة الدلنجات وكوم حمادة التعليميتين،رافقه خلالها مديري المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية المركزية، حيث قام بتفقد مدرسة زهور الأمراء الصناعية المتقدمة العسكرية بإدارة الدلنجات التعليمية.

ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتطبيق القرارات الخاصة

وتابع المدرسة وتفقد أقسامها واطمأن على نظافة المدرسة والفصول التعليمية وانضباط المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتطبيق القرارات الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية، كما تفقد قسم الطاقة الشمسية بالمدرسة واطلع على الأجهزة الموجودة به وكيفية تشغيلها وتدريب الطلاب عليها موجها بضرورة الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمدرسة من ورش ومعدات ومعامل فى تأهيل وتدريب الطلاب واكسابهم المهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل واعداد فنيين مؤهلين للمنافسة وخدمة المجتمع وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفنى والسعي الى زيادة مخرجاته والارتقاء بجودتها وربطها بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ كما هنأ وكيل الوزارة إدارة المدرسة على افتتاح قسم الكهرباء وبدء تشغيله مع بداية هذا العام الدراسى.

زيارة مدرسة نجع العرب الابتدائية بادارة كوم حمادة التعليمية

واستكمل يوسف الديب وكيل الوزارة جولته الميدانية وقام بزيارة مدرسة نجع العرب الابتدائية بادارة كوم حمادة التعليمية وقام بمتابعة الفصول الدراسية واطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة كما حرص خلال تفقده المدرسة على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس و الاطلاع على كراسات الحصة والواجب وقرر منح شهادة تقدير لمدرسة الرياضيات بالصف الخامس بالمدرسة لجهودها المميزة مع التلاميذ وقيامها بمتابعتهم والتفاعل معهم وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصل

تفقد مدرسة عزبة الجبل الابتدائية بادارة كوم حماده التعليمية

وتابع جولته وقام بتفقد مدرسة عزبة الجبل الابتدائية بادارة كوم حماده التعليمية حيث تفقد الفصول وعقد اجتماعا مع المعلمين، موجها بضرورة التزامهم بالكتابة على السبورة ومتابعة مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة وتفاعلهم داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية ووضع آليات وبرامج علاجية لمواجهة التحديات التي تواجه التلاميذ ضعاف الكتابة والقراءة وذلك في إطار تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة.

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