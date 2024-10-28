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رياضة

مبابي السبب، أكثر لاعبي ريال مدريد غضبًا بعد رباعية الكلاسيكو

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

عاشت جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، ليلة قاسية أمام برشلونة، السبت الماضي، بعد أن سقط برباعية نظيفة في الكلاسيكو.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن هذا الوضع الدرامي لريال مدريد ستكون له تبعات على موسم الملكي، مع توجيه أصابع اللوم إلى عدة أشخاص، بدءًا من المدرب كارلو أنشيلوتي، ووصولًا إلى المهاجم كيليان مبابي، مرورًا بالدفاع وأيضًا أوريلين تشواميني.

وأشارت إلى أن مشجعي ريال مدريد غادروا الملعب غاضبين ومحبطين من فريقهم، بعد أن كان الموسم يبدو واعدًا للملكي، خاصة بعد الفوز بلقب جديد في دوري الأبطال وتوقيع صفقة مدوية بضم مبابي، لكن الأمور الآن تتخذ منحنى خطيرًا.


ويتفوق برشلونة على ريال مدريد بفارق 6 نقاط في الدوري، ولم يظهر الميرنجي في دوري الأبطال كفريق قوي رغم عودتهم ضد دورتموند.

غضب جود بيلينجهام

وأوضحت أن لاعبي الملكي غادروا الملعب مصدومين بعد الخسارة أمام برشلونة بوجوه عابسة مع صمت وتوتر، لكن من بين كل اللاعبين، كان اللافت هو غضب جود بيلينجهام، الذي غادر البرنابيو في حالة كبيرة من الاستياء، حيث لا يزال غير قادر على العثور على مستواه هذا العام.

وقالت الشبكة الإسبانية: "النجم الإنجليزي يعيش أسوأ لحظاته مع ريال مدريد، حيث لم يسجل أي هدف هذا الموسم وأداؤه غير مبشر، كما أنه في مباراة دورتموند أضاع فرصتين واضحتين للتسجيل، وفي الكلاسيكو ضد برشلونة بدأ بعيدًا عن مستواه".

وأضافت: "بيلينجهام لم يقدم سوى 13 تمريرة فقط في الكلاسيكو، ولم يحاول القيام بأي مراوغة ولم يسدد على المرمى، أما بالنسبة للمواجهات الثنائية، وهي من نقاط قوته، فقد فاز في 5 فقط من أصل 11".

وتابعت: "مباراة فقيرة من أحد نجوم النادي الملكي، الذي واجه صعوبة أمام وسط ملعب برشلونة. بيلينجهام ليس في حالة مريحة، وظهرت عليه علامات الإحباط أثناء المباراة وبعدها، حيث غادر الملعب وهو غاضب للغاية".

وأتمت: "أزمة بيلينجهام بدأت مع وصول مبابي، عندما أجبر أنشيلوتي على تغيير تشكيلته، وكان جود من أكبر المتضررين، وفي الآونة الأخيرة، قرر المدرب الإيطالي وضع اللاعب رقم "5" مائلًا إلى الجهة اليمنى، وكذلك كان الحال في الكلاسيكو. لكن الأمر لم يؤتِ ثماره".

 

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