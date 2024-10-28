الصناعات الكمياوية: حجم استثمارات القطاع 40 مليار دولار

أكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن حجم استثمارات القطاع تصل لنحو 40 مليار دولار، بينما تتراوح حجم صادرات القطاع ما بين 8- 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الغرفة تأسست عام 1942 واصبحت تضم نحو 23 ألف عضو حاليًّا، وذلك في قطاعات عديدة الاسمدة والبلاستيك والمطاط والورق والمنظفات والزجاج واعادة تدوير المخلفات والدهانات وغيرها.

وأضاف الجبلي أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة التعاون ما بين القطاعات الكيماوية والبنك باعتباره قطاع واعد نظرا لوجود العديد من الخامات في مصر يمكن استغلالها وتحقيق قيمة مضافة لها مثل الرمل بصناعة الزجاج، والفلسبار، والفوسفات بصناعة الأسمدة.

هناك فرص لا حصر لها في الصناعات الكيميائية

وذكر أن هناك فرص لا حصر لها في الصناعات الكيميائية لذا ربما تكون هذه فرصة جيدة للعمل معًا على أساس أوثق، ولرؤية الإمكانيات المستقبلية للتعاون وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

ونوه الجبلي بأن صناعة الأسمدة ستواجه مشكلة كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية "سبام" بحلول 2026، لذا فإن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات يعد محدودًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون أحد آليات التعاون مع البنك لتوفير التمويل للقطاع.

قطاع الصناعات الكيماوية له تاريخ طويل

ولفت إلى ان قطاع الصناعات الكيماوية له تاريخ طويل منذ الأربعينيات وكل ما يحتاجه هو التمويل لاقتناص فرص النمو المتاحة للقطاع لتحقيق نتائج ملموسة.