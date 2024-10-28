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اقتصاد

"التصديري للصناعات الكيماوية": 6 مليار دولار صادرات القطاع خلال أول 8 شهور من 2024

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

كشف خالد أبو المكارم  رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024،  نحو 6 مليار دولار، بما يمثل 20٪ من إجمالي صادرات مصر غير النفطية. لافتًا أنه من المتوقع الوصول بصادرات القطاع إلى 8.5مليار دولار بنهاية العام الحالي.

 

 

وأشار أبو المكارم إلى أن  أكبر 10 دول مستوردة لصادرات القطاع حتى أغسطس 2024 تضم  تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، ليبيا، المملكة المتحدة، والمغرب، بقيمة صادرات إجمالية تبلغ 3.071 مليار دولار بما يمثل نحو  53٪ من صادرات القطاع العالمية.

 

 

 

 

   جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي ينظمها البنك الأفريقى للتنمية  بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات  بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.

 

 

أضاف ان المجلس يستهدف  العديد من الأسواق الإفريقية خلال العام القادم يأتي على رأسها  كينيا، غانا، السنغال، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، المغرب، ليبيا، نيجيريا.


 


وذكر أبو المكارم أن إجمالي الناتج الصناعي للقطاع تجاوز 65 مليار دولار في عام 2023 وأن  إجمالي الاستثمار التي تم ضخها خلال 2023 تجاوز 581 مليون دولار، كما أعرب أبو المكارم عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع  مؤكدًا أنه يمكن  بناء علاقات اقتصادية قوية ودائمة، واغتنام الفرص الجديدة، للتعاون وتحقيق النجاح المشترك.

 

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