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حوادث

حيثيات الحبس سنة مع الشغل لإخواني في حيازة حشيش بقصد التعاطي في المطار

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت  محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ضبط في مطار القاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأن وجدانها إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة؛ حيث تبين أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وهو الأمر الذى يتعين معه معاقبة المتهم.

المحكمة أخذت الرافة بالمتهم

وأضافت الحيثيات أن المحكمة أخذت بالمتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات.

وأشارت الحيثيات أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الجمرك الشاهد الأول قد شاهد حال تمرير حقائب المتهم على جهاز فحص الأشعة وجود كثافات مما دعاه لإبلاغ رؤسائه الذين كلفوا مأمور الجمرك الشاهد الثاني بتفتيش حقائب المتهم والذي أسفر عن ضبط المواد المخدرة، ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحًا.

وأوضحت الحيثيات ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم بجلسة المحاكمة بعد أن اطمأنت اطمئنانًا كاملًا لأدلة الإثبات السابق بيانها وارتاح إليها وجدانها؛ إذ لم يقصد المتهم من إنكاره إلا التخلص من وزر جريمته.

شهادة مجرى التحريات

وحيث ان المحكمة تطمئن بجزم ويقين إلى ما شهد به شاهدي الإثبات الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة من ضبط المتهم محرزًا للمخدر المضبوط وأيد ذلك ما جاء بشهادة شاهد الإثبات الثالث الضابط مجرى التحريات والذي توصلت تحرياته الى ان قصد المتهم من احراز المخدر كان التعاطي هو ما تطمئن اليه المحكمة وتأخذه به.

وجاء في أمر إحالة المتهم في القضية رقم 529  لسنة 2024  جنايات النزهة أنه في  9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أمر إحالة المتهم للجنايات

وأضاف أمر الإحالة أنه حال وصول المتهم من الخارج على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم، ونظرا لكثرة ترددات المتهم وقصر المدة بين السفر والوصول تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، فتبين ظهور كثافات لمواد عضوية تظهر بداخلها وبتفتيشها بمعرفة الموظف المختص عثر بداخلها على 8 أمبولات تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر وعلبتين من الصاج المعدني بداخلها حلوى ثبت أنها للحشيش المخدر وأنبوب بلاستيكي بداخله سيجارة تحتوي على الحشيش المخدر.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 8 أمبولات تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر، علبتين من الصاج المعدني بداخلهما 20 قطعة حلوى وزنت صافيًا 115 جرامًا، ثبت أنها للحشيش المخدر، أنبوب بلاستيكي بداخله سيجارة وزنت قائما بالسيجارة 1.85 جرام تحتوي على الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول لمكافحة المخدرات.
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محكمة جنايات شمال القاهرة مطار القاهرة قسم شرطة النزهة

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