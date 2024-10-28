الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة خلال موجة التقلبات الجوية نهاية الأسبوع

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة التقلبات الجوية تبدأ يوم الجمعة المقبلة تؤثر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 28 - 10 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 28 - 10 -2024


وتكون درجات الحرارة خلال موجة التقلبات كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24:25

درجة الحرارة الصغرى:  18:17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24:23

درجة الحرارة الصغرى: 19:18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28:27

درجة الحرارة الصغرى: 22:21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:25

درجة الحرارة الصغرى: 15:16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30:29

درجة الحرارة الصغرى:18:17

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 
الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الثلاثاء الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 29-10-2024

درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-10-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 28 - 10 - 2024

أسبوع التقلبات الجوية، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، انخفاض فى درجات الحرارة، القاهرة تسجل 24 درجة للعظمى، الصغرى في كاترين 4 مئوية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 28-10-2024

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بدءا من الجمعة المقبلة

سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق الخميس المقبل

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads