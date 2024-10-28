تأجيل محاكمة قاتل عروس بني مزار بالمنيا إلى نوفمبر المقبل

أعلنت محكمة جنايات المنيا، عن تأجيل جلسات محاكمة عامل متهم باستدراج وقتل فتاة، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا بعروس بني مزار بالمنيا إلى اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، لحضور المحامي.

تأجيل محاكمة قاتل عروس بني مزار بالمنيا الي دور نوفمبر المقبل

وتعود تفاصيل الواقعة الي شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من أهالي قرية الشيخ عطا التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بالعثور على جثة فتاة، مصابة بحروق وملقاة بمقابر القرية.

قاتل عروس بني مزار بالمنيا

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة وتبين العثور على جثة منة الله رفعت 27 سنة، محصلة بأحد البنوك الخاصة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة هو "علي.ع" 29 سنة، عامل، ومقيم بمركز بني مزار، بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بعد أن شوّه معالم الجثة وألقاها في المقابر.

وتم القبض على المتهم، والمضبوطات من المشغولات الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.