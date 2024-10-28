"عنب" لـ أيتن عامر يحقق رقما صادما في شباك التذاكر ومهدد بالسحب

يعرض في الوقت الحالي، فيلم عنب بدور العرض السينمائي وتقوم ببطولته الفنانة أيتن عامر.

إيرادات فيلم عنب

وأصبح فيلم عنب مهدد بالسحب من صالات دور العرض بسبب إيراداته الضعيفة، حيث أنه حقق 678 جنيها فقط في شباك التذاكر أمس.

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

يشارك في بطولة فيلم عنب، كل من إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.