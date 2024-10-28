الإثنين 28 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس مالك شركة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك شركة متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير عقود عمل لهم في الخارج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، غير مرخصة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاط الشركة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.


ونجحت قوة أمنية من ضباط مديرية أمن القاهرة، في ضبط مالك الشركة "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر وعقود الاتفاق – مجموعة من الإعلانات للشركة – ختم خاص بالشركة - 2 دفتر إيصالات استلام نقدية – هاتف محمول للتواصل مع العملاء – مبالغ مالية).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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