الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يعقد دورة تدريبية لـ 12 شركة مصدرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 نظم  المجلس التصديري للصناعات الغذائية،دورة تدريبية   تحت عنوان " إداره لوجستيات التصدير وشروط التجارة الدولية" يومي 26-27 اكتوبر 2024  بمقر المجلس بحضور 12 متدربا من مختلفة الشركات المصدرة للصناعات الغذائية.

 

حيث تم مناقشة موضوعات مختلفة  خلال الدوره التدريبية ومن ضمنها:

- التعريف بكيفية إدارة لوجيستيات التصدير

- ادارة العلاقات بين الأطراف المتعاقدة في التصدير

- وسائل ووسائط النقل

- انواع البضائع وانواع الشحنات

- الدورة المستندية للتصدير

- شروط التجارة الدولية 2020

- إجراءات الشحن الصادر

- إجراءات التخليص على الشحنات الصادر.


زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية
يهدف دائمًا المجلس لتقديم دورات تدريبية لجميع أقسام العاملين بالشركة لنقل الخبرات المختلفة لشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه من زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية.

مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة الصادرات

الصناعات الغذائية: مبادرة دعم شهادات التطابق القطاعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصدير التجارة الدولية

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