4100 طالب يشاركون في الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس

حقق الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس نجاحًا كبيرًا، والذى نظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الإبتكار والتدريب فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2024 تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

4100 طالب يشارك في الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس

وشهد الأسبوع حضورًا لافتًا من الطلاب والشركات والمشاركين،وبلغ عدد الطلاب والخريجين المشاركين فى معرض التوظيف علي مدار أيامه الثلاثة 4100، بمشاركة 36 شركة.

وساهم في تنظيم الفعاليات حوالي 400 متطوع، واحتضن الملتقى 35 دائرة إرشاد وجلسة فنية استفاد منها ما يزيد عن 1125 مشاركًا، مما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الإرشاد المهني، كما تضمن الملتقى 24 محاضرة.

أما فعاليات أيام التوظيف المفتوحة التي أُقيمت على مدار يومين شهدت مشاركة 10 شركات، حيث أُتيحت الفرصة لـ375 من الخريجين لإجراء مقابلات شخصية مع الشركات المشاركة.

وتشير هذه الأرقام إلى النجاح الكبير للملتقى في تعزيز التواصل بين الشركات والطلاب وتوفير فرص عمل وتدريب لأبناء الجامعة.