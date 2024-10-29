أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد

كشفت وزارة الاسكان عن أسعار شقق سكن مصر فى الطرح الجديد ضمن برنامج مسكن بعدد من المدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

أسعار شقق سكن مصر

القاهرة الجديدة 11500 جنيه للمتر

حدائق أكتوبر 9600 جنيه للمتر

أكتوبر الجديدة 9900 جنيه

الشروق 11470 جنيهًا للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

دمياط الجديدة 11000 جنيه للمتر

المنيا الجديدة 8100 جنيه للمتر

غرب قنا الجديدة 7650 جنيهًا للمتر

ناصر الجديدة –غرب اسيوط 8150 جنيهًا للمتر

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني