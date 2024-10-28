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رياضة

العلمين تستضيف البطولة الإفريقية للتجديف نوفمبر المقبل

منافسات التجديف،
منافسات التجديف، فيتو

التجديف، تستضيف مدينة العلمين الجديدة منافسات البطولة الأفريقية للتجديف خلال الفترة من 6 وحتى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

العلمين تستضيف البطولة الأفريقية للتجديف

وتقام البطولة الأفريقية للتجديف على مستوى جميع المراحل العمرية ناشئين وشباب وكبار، وتشهد منافسات التجديف الكلاسيك وتجديف الشواطئ.

ومن جانبه قال شريف القماطي نائب رئيس اتحاد التجديف، أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من جانب دول القارة السمراء، وأن المنافسة لن تكون سهلة بين جميع المنتخبات.

 

مشاركة كبيرة في البطولة

 وأوضح “القماطي”، أن هناك استعدادات قوية من أجل استضافة البطولة وخروجها بشكل يليق وسمعة الرياضة المصرية، وأن جميع الجهود تتضافر من أجل الوصول للهدف المنشود.

وأكمل القماطي: “منتخب مصر يخوض استعدادات قوية للمشاركة في البطولة الأفريقية، وهدفنا دائما هو حصد المراكز الأولى رغم قوة المنافسة”.

 

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