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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي

السكك الحديدية, فيتو
السكك الحديدية, فيتو

أعلنت هيئة السكة الجديد تشغيل خدمة جديدة  بالوجه القبلى  بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة / سوهاج  والعكس، وذلك  في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقرر الهيئة اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج  الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999  سوهاج  / القاهرة  على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالى  بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة  ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.


 

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