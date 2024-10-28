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أخبار مصر

السيسي يشدد على استمرار جهود الحكومة في توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو
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 شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار جهود الحكومة في توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية  كلاوديو ديسكالزي، والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة، حيث أكد "ديسكالزي" اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا في هذا السياق بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين، ومؤكدًا حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج.

 

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس السيسي العلاقة بين مصر والشركة، التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، وأكد حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد،   كما أشاد  بالدور المجتمعي للشركة، الذي ينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر.

 شهد اللقاء استعراض الشركة لتطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي ستُمكّن "إيني" من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة.


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الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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