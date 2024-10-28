السيسي يستقبل رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.



وفي سياق آخر بعث الرئيس السيسي اليوم برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى سوزان دوجان حاكم عام سانت فينسنت والجرينادينز بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.



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