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تفاصيل إقامة مشاريع لوجيستية جديدة في الشرقية وبني سويف

خلال الفعاليات, فيتو
خلال الفعاليات, فيتو
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أكدت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أهمية انشاء المشروعات والمراكز التجارية الجديدة والشراكة مع القطاع الخاص. 

 

يٱتي ذلك على هامش فعاليات توقيع  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود  إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات  أنشطة متنوعة. 

 

 واستعرضت الدكتورة هبة السيد تفاصيل المشاريع الجديدة، حيث تتضمن هذه المشروعات  منطقة أرض الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدان وباستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

كما تتضمن أنشطة مركز تجارى وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية ونادى اجتماعى رياضى وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية ، ومنطقة أرض مصنع الثلج بمحافظة بنى سويف  على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة مركز تجارى وهايبر ماركت ومعارض تجارية.

أما المنطقة الثالثة بأرض العصلوجى بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان وباستمارات تقرب من 600 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم، ومن المقرر انتهاء من هذه المشروعات خلال عامين، لافتة الى معالى وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المطورين في تنفيذ المشروعات والمراكز التجارية  .

 
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود  إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات  أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية،  والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة  ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس علاء شوقى رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو.

 

 

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استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص تنمية التجارة الداخلية محافظة الشرقية محافظة بني سويف

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