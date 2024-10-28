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وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مشروعات تجارية جديدة في بني سويف

وزير التموين يشهد
وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لانشاء مشروعات تجارية جديدة
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 يشهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات توقيع وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف، والتي بدأت منذ قليل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

 

 وتتضمن المشروعات الجديدة  أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

 

يحضر الفعالية  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور  أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي  والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية.

 

‎ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلف. 

 

 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين القاهرة الجديدة شريف فاروق وزير التموين محافظ بني سويف

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