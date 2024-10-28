الإثنين 28 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

يوسف الشريف: يوسف شاهين سبب عقدتي من المسرح

يوسف الشريف، فيتو
يوسف الشريف، فيتو

 أكد النجم يوسف الشريف أنه لم يقدم أي عمل مسرحي حتى الآن متمنيا أن يقدم مستقبلا مسرحية، قائلا: "معملتش مسرح خالص عشان يوسف شاهين عقدني منه". 

ندوة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور 

 جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان “علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور”، ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور كل من المخرج كريم الشناوي، النجمة نيللي كريم، النجم يوسف الشريف، الكاتب شريف عبد المسيح، ويدير الندوة مينا النجار.

يوسف الشريف 

وتابع يوسف الشريف: "مهمة صانع العمل أصعب في الدراما من السينما.. لأن السينما أنت تمتلك أدوات كثيرة تستخدمها.. والمشاهد يأتي للسينما وتضعه في غرفة مغلقة وتستخدم مؤثرات صوتية وبصرية لتجذبه.. على عكس الدراما والتي تذهب للمشاهد بأدوات أقل". 

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يوسف الشريف يوسف شاهين ملتقى سيني جونة مهرجان الجونة الجونة السينمائي

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