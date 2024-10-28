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حوادث

حبس ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لمسجون بحلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة "حشيش" داخل “شبشب بلاستيك”، مخبأ في “كيس” بلاستيك وسط الأطعمة أثناء زيارتها لأحد السجناء، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد فيه أنه أثناء قيام ملازم أول عمر فتوح ضباط مباحث القسم شرطة حلوان بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بحجز القسم تمكن من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة "حشيش" لأحد السجناء.


وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة (35 عامًا)، حاولت إدخال كمية من مخدر الحشيش، تزن (نصف كيلو) داخل “شبشب بلاستيك”، تم وضعه داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء.

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للمحتجز مقيم دائرة القسم، والمحبوس احتياطيًّا على ذمة أحد القضايا “مخدرات وسلاح أبيض”.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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قسم شرطة حلوان مخدر الحشيش مدير أمن القاهرة

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