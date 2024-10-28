على غرار هيئة التنمية الصناعية، مطالبات بالشيوخ لإنشاء هيئة جديدة للتنمية الزراعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مطالبات من أعضاء المجلس بتسهيل إجراءات الاستثمارات الزراعية وإنشاء هيئة جديدة للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا والبحث العلمى فى الزراعة.

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن موضوع الزراعة بمفهومها الشامل والتنمية الزراعية من الموضوعات الهامة وتعد من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشرانى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق.

وأضاف الجبلى: فى البداية يحسب للرئيس السيسى انتباهه لذلك الموضوع الهام، منذ توليه مسئولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعى، وإنشاء أكبر محطتين لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والإستفادة منها فى زراعة تلك المشروعات الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل أساسى على إعادة استخدامات المياه، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، حيث تحقق تلك المساحات زيادة فى الرقعة الزراعية تصل إلى نحو 4 مليون فدان.

تحقيق التنمية الزراعية الشاملة

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: ما نريد التركيز عليه الآن، هو الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمي والتقنيات الحديثة، للوصول إلى أعلى إنتاحية والاستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو بنسبة فى بعض المحاصيل المطلوبة.

إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية

واقترح الجبلى، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعي والمطلوبة من المستثمر، مع كافة الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهى تلك الهيئة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة كبيرة لإنشاء تلك الفكرة فى ظل وجود وزير الزراعة الحالى، علاء الدين فاروق، الذى يمتلك فكر جديد فى التعامل مع قطاع الزراعة ولديه دراية كاملة بكافة المشكلات، ويسعى لتذليلها بشكل حقيقى.

وتابع، أن تنفيذ ذلك المقترح، يعد دفعة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية.

وأضاف، أن الاستثمار الزراعى يعتمد على التسويق فى الأساس، وبالتالى، علينا التوسع التصنيع الزراعى بشكل قوى، مما يؤدى بدوره إلى إنتاج زراعى قوى، كما علينا الإهتمام بالخدمات الانتاجية فى قطاع الزراعة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

التكنولوجيا الجديدة فى قطاع الزراعة

وأيده فى ذلك النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أهمية إنشاء هيئة للتنمية الزراعية، لتتولى القيام بتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعى.

وتابع توفيق، خلال كلمته بالجلسة العامة، أيضًا لابد من تعظيم دور التكنولوجيا فى الزراعة، فى ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وأكدت النائبة راجية الفقى، أهمية تعظيم دور البحث العلمى فى الزراعة واستخدام التقنيات الحديثة، ومواكبة التطور فى مجال الزراعة.

وطالب النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، النظر إلي صغار الفلاحين والمزارعين في مشروع الدلتا الجديدة، موكدًا بأن على الحكومة أن تراعي البعد الاجتماعي وأن يكون لصغار المزارعين دور ونصيب في الدلتا الجديده.

وأضاف ضيف الله بأن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في المشروعات القومية وآن الآوان أن يكون لصغار المزارعين دور فيها.