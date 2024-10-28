الإثنين 28 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

نيللي كريم: بحب أقدم دراما بها قصة ومشاعر واستفدت من مسلسل "تحت السيطرة" (فيديو)

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

قالت النجمة نيللي كريم إنها قبل قرابة 25 عاما ومع بدايتها في عالم الفن كانت تبحث عن "دور" في عمل فني فقط، مشيرة إلى أنها ومع مرور الزمن والسنوات بدأت تفهم قيمة تقديم قصة جميلة وبها عمق. 

ندوة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور 

 جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان “علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور”، ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور كل من المخرج كريم الشناوي، النجمة نيللي كريم، النجم يوسف الشريف، الكاتب شريف عبد المسيح، ويدير الندوة مينا النجار.

 

 

النجمة نيللي كريم 

وتابعت: "بشوف أنه لازم القصة دايما يكون وراها موضوع مؤثر.. أنا مش بدور على قضايا خالص.. أنا بدور على قصة فيها عمق وفي مشاعر.. زي مسلسل سجن النسا هي قصة من خلالها الجمهور تعرف على مشاكل الستات اللي بتدخل السجن في ناس عندها ظروف صعبة وظروف صحية صعبة والتأثير جه بعد المسلسل لأن في ناس اتبرعت بجهاز غسيل كلى لسجن القناطر". 

وأضافت نيللي كريم: "كذلك مسلسل تحت السيطرة اللي فادني وكنت أول مرة اتعرف على مرض الإدمان.. أنا دايما بحب أعمل حدوتة وقصة عشان يكون ليها تأثير على المستوى الاجتماعي". 

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