تنظيم الاتصالات: عطل تقني في بعض صفحات فيسبوك داخل مصر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا أكد خلاله أنه تلاحظ عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى بعض صفحات الفيسبوك، وبناء عليه قام المختصون بالجهاز بدراسة الموقف.

عطل تقنى فى فيسبوك

واكد بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبين أنه يوجد عطل تقني في الفيسبوك على بعض الصفحات على مستوى العالم وغير مقصورة على مصر مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى هذه الصفحات.

جدير بالذكر، أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوى الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد وهو ما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني للفيسبوك على هذه الصفحات داخل جمهورية مصر العربية.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس اب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

منصة تلقى شكاوى المستخدمين

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك – لينكدان – انستجرام – تويتر”.