موقف ربيعة من تدعيم دفاع الأهلي أمام العين الإماراتي

الأهلي، تأكدت جاهزية رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة العين الإماراتي غدا، حيث تعافي اللاعب من الإجهاد العضلي الذي بسببه غادر مباراة الزمالك الأخيرة في السوبر المحلي.

قالت مصادر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر على تشكيل الفريق لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال غدا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة العين الإماراتي

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع كل من: محمد الشناوي ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد وفي خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وفي الامام حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق لمعسكر مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدا الثلاثاء كالتالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء



الدفاع: ياسر إبراهيم وأكرم توفيق ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وعمر كمال واشرف داري وكريم الدبيس



الوسط:مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم



الهجوم:كهربا ووسام أبو علي وبيرسي تاو

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي جاهزية أشرف داري مدافع الفريق اليوم من خلال مشاركته الكاملة في المران الختامي، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي حيث تواجد أمس في التدريبات بشكل تدريجي بعد تعافيه من آلام الكاحل.

تقرر فتح بوابات استاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر غدا الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

كما تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

تجري البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.‏

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي، يعقد اليوم الاثنين لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين ‏مساء غدا الثلاثاء ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق على ‏الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا في الخامسة والربع مساء اليوم للحديث عن مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة العين الإماراتي المرتقبة غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة حيث يخوض الأهلي مرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولى

يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.