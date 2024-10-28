قبل مواجهة الأهلي والعين الإماراتي، أبرز المعلومات عن بطولة كأس الإنتركونتيننتال، اعتمدها "فيفا" في مارس 2023، تضم الأندية أبطال دوري القارات الست، جوائز مالية ضخمة، أرض محايدة من دورنصف النهائي

كأس الإنتركونتيننتال، تترقب جماهير القلعة لحمراء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره العين الإماراتي في مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأندية أبطال القارات "إنتركونتيننتال" بنظامها الجديد

تاريخ بطولة كأس الإنتركونتيننتال

صادق مجلس الفيفا في السادس عشر من ديسمبر عام 2022، على توسيع بطولة كأس العالم للأندية من 7 فرق إلى 32 فريقًا ابتداءً من عام 2025، وبالتالي كانت بطولة عام 2023 هي الأخيرة التي أقيمت بالشكل التقليدي.. ونظرا لأن الأندية البطلة في قارات العالم الست، عند مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد "32 فريقا" ربما لا تلتقي وحها لوجه، فقد اقترحت الاتحادات القارية على فيفا الحاجة إلى استمرار مواجهة الأندية أبطال القارات فيما بينهم بشكل سنوي.

فريق الأهلي، فيتو

ظهور بطولة إنتركونتيننتال

لذلك وافق مجلس الفيفا في الـ14من شهر مارس 2023 على مفهوم لإقامة بطولة أندية سنوية ابتداءً من عام 2024، والتي سميت لاحقًا باسم كأس العالم للأندية بين القارات أو "كأس إنتركونتيننتال".

وكانت تقام بطولة بنفس المسمى “كأس الإنتركونتيننتال” تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس أمريكا الجنوبية، وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1960 وتوج بها ريال مدريد الاسباني، فيما أقيمت أخر نسخة منها عام 2004 وتوج بها بورتو البرتغالي.

الأندية التي لها حق المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

وإتفق مسئولو مجلس الفيفا أن تضم بطولة كأس الإنتركونتيننتال الأندية أبطال أندية القمة للاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا أو "دوري الأبطال"، وهي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف "أمريكا الشمالية"، وكأس ليبرتادوريس "أمريكا الجنوبية" ودوري أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال أوروبا.. ويتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، وأن تقام مباريات البطولة بنظام الذهاب فقط.

العين الاماراتي، فيتو

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

مباريات إنتركونتيننتال لن تقام في بلد محدد

وبحسب نظام البطولة بشكلها الجديد فإن مبارياتها لن تقام في بلد محدد كما جرت العادة في كأس العالم للأندية كدورة مجمعة، بل ستكون الأدوار الأولى على ملعب أحد الفرق المشاركة، أما مباراتي نصف النهائي والنهائي سوف تكون على ملعب محايد يتم تحديده في وقت لاحق.

إنتركونتيننتال بديلا لكأس العالم للأندية بشكلها القديم

وتُعد بطولة كأس إنتركونتيننتال بديلًا للنسخة السنوية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُعيد تنظيمها لتصبح بطولة تقام كل أربع سنوات بمشاركة أكبر عدد من الفرق "32 فريقا".

ريال مدريد الاسباني، فيتو

الأندية المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال

ويشارك في بطولة كأس إنتركونتيننتال، أندية الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)، ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا)، أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا).

فيفا يرصد جوائز ضخمة لكاس الإنتركونتيننتال

رصد قطاع البطولات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مليون دولار للفائز في المباراة الأولى، بينما يحصل الفريق الخاسر على 500 ألف دولار.

وقد جمعت المباراة الأولى في البطولة فريق العين الإماراتي بطل آسيا أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، يوم 22 سبتمبر الماضي في مدينة العين، وحسمها الفريق الإماراتي لصالحه بنتيجة 6-2 على ملعب هزاع بن زايد، ليضرب موعدا مع الأهلي في مباراة الدور الثاني، بينما ودع أوكلاند سيتي المنافسات من الدور الأول.

وحصل العين الإماراتي على مليون دولار مكافأة تخطي الدوري الأول، فيما حصل الفريق النيوزيلندي على نصف مليون دولار رغم الخسارة.

باتشوكا المكسيكي بطل كونكاكاف، فيتو

جوائز مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي

ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جائزة مالية ضخمة يحصل عليها الفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي تبلغ قيمتها مليوني دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار وفقا لما حددته الفيفا.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، بإعتبار أنها ضمت أبطال قارات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا.. فيما يصعد الفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

الأهلي بطل افريقيا، فيتو

جوائز مباراة نصف النهائي "كأس التحدي"

الفائز من مباراة الغد بين الأهلي والعين الإماراتي، غدا الثلاثاء، سيواجه يوم 11 ديسمبر المقبل في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية الكونكاكاف، مع بطل أمريكا الجنوبية ليبرتادورس "لم يتحدد بعد" في العاصمة القطرية الدوحة فيما يعرف بكأس التحدي.

الفائز من المباراة السابقة "كأس التحدي" يحصل على جائزة مالية تقدر قيمتها بـ4 مليون دولار، وسيتأهل لمواجهة بطل دوري أبطال أوربا وهو ريال مدريد الإسباني في المبارتة النهائية التي يستضيفها استاد لوسيل بالعاصمة القطرية، ويحصل البطل على جائزة مالية قيمتها 5 مليون دولار.

لائحة مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلائحة الفيفا التي تنظم مباراة الدور الربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

وبحسب إخطار الفيفا للفريقين فإنه في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل يتم لعب شوطين إضافيين، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الجزاء من نقطة الترجيح لتحديد الفريق الفائز.