لولاك كنت ملاك.. حكايات طه حسين مع كتابة الأغاني بالعامية والفصحى.. أبدع في نظم القصيدة الوطنية.. وهذه كواليس تعاونه مع كامل الخلعي

الذى لا يعرفه الكثيرون أن الدكتور طه حسين المفكر والأديب وعميد الأدب العربى ـــ رحل فى مثل هذا اليوم عام 1973 ـــ بدأ حياته الأدبية بكتابة الشعر، حتى أنه نشر الكثير من القصائد الشعرية بدءا من عام 1908 فى عديد من الصحف والمجلات التى كانت تصدر فى ذلك الوقت منها (الجريدة، الهداية، العلم، مصر الفتاة وغيرها)، وتنوعت أغراضه الشعرية ما بين (الغزل والرثاء والمديح والوطنيات والتهانى والهجاء وغيرها)، ولم يكتف بذلك بل كتب أيضا الأغانى بالعامية.



وكما كتب محمد سيد كيلانى فى مقال كتبه بمجلة الرسالة فى يناير 1951 بعنوان ( طه حسين الشاعر ) كما نشر طاهر الطناحي بمجلة الهلال عام 1963 مقال بعنوان ( الشاعر العاشق طه حسين ) قدم فيها بضع نماذج من شعره.

اعترف فى “ الأيام ” بكتابة القصائد

جاء الجزء الأول من كتاب الدكتور طه حسين الأيام الذى كتبه كسيرة ذاتية أنه كان ينفق كثيرا من وقته فى نظم القصائد الباكية يرثي فيها أخاه الذى مات بوباء الكوليرا عام 1902، لكن هذه القصائد لم تجمع فى كتاب ولم يحاول غير طه حسين ذلك إلا بعد انصرافه عن كتابة الشعر بعقود طويلة.

الدكتور طه حسين



أكد الطناحى أن طه حسين سرعان ما أدار ظهره للشعر منشغلا بل منغمسا فى البحث والدراسة والنقد والنشاط الصحفى والسياسى على عكس العقاد الذى ظل سنوات طويلة يكتب الشعر، وقد برر طه حسين انصرافه عن كتابة الشعر بأن ما كتبه كان سخفا فى سخف، وهذا ما جعله لا يهتم بجمع ما كتبه من أشعار فى مقتبل حياته الأدبية.

رثاء حسن باشا عبد الرازق

كان أول ما نشره الدكتور طه حسين من شعر فى جريدة الجريدة التى كان يرأس تحريرها أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد، وكان عمره أقل من عشرين عاما، وكانت قصيدة فى رثاء حسن باشا عبد الرازق والد الشيخين مصطفى وعلى عبد الرازق تقول مطلع القصيدة: أفى الحق قد أسمعتنا أم توهما..تبين فقد بدلت أدمعنا دما / هوى كوكب كانت به مصر تهتدى..اذا مادجا ليل الخطوب وأظلما / تولى فذلت مصر بعد وفاته..همام اذا ما أحجم القوم أقدما.

طه حسين



ومن قصائد طه حسين الوطنية وهو فى الحادية والعشرين من عمره قصيدته التى كتبها بمقدم العام الهجرى وقد نشرتها مجلة الهداية التى يرأسها عبد العزيز جاويش عام 1910 وهى قصيدة ستين بيتا يستعرض العميد فيها مجريات الاحداث فى مصر والعالم الاسلامى ومنها إعادة حكومة بطرس باشا غالى عام 1909 والعمل بقانون المطبوعات سيئ السمعة يقول فى مطلعها:كم انت بعد أخيك خير هلال..وأضيئ لمصر سبيل الاستقلال / وابسم بها بعد العبوس فربما..صنع ابتسامتك بالرجاء البالى.

يتحدث عن الاحتلال وحرية الصحافة

وبعد الاحتلال البريطانى لمصر عام 1881 حيث ضيقت على حرية الصحافة وحرية التمثيل وتعرضت صحف ومسارح للغلق بسبب نبرتها الوطنية العالية فيقول طه حسين: إن الشكاة بمصر حرم مهلك..والنقد مصدر محنة ونكال / من يشك أو يرفع بذلك صوته..فهو المهيج والسفيه الغالى / أخذوا على الصحف الطريق وارهقوا..كتابها بالضيم والإذلال.



ومن القصائد الوطنية أيضا: قصيدة " هم جائش " هاجم فيه مشروع مد امتياز قناة السويس الذى عرضته حكومة بطرس غالى على مجلس شورى القوانين وقد نشرت القصيدة بجريدة مصر الفتاة عام 1909 يقول فيها: تيمموا غير وادى النيل..وانتجعوا..فليس فى مصر للأطماع متسع / ياللكنانة من منكود طالعها..ماذا يجر عليها النوم والطمع.

كتب شعر الغزل

ومن شعر الغزل عند الدكتور طه حسين وهو متقطع وقد نشر بجريدة مصر الفتاة فى ديسمبر 1909 يقول فيه: شادن عطف عطفة الحبيب..بعدما صدف صدفة الملول / كم سبى العقول قوله الخلوب..يملك القلوب ثم لا ينيل / ان فى الهوى زلة القدم..فيه كم هوى ثابت الجنان / بدءوه مجنون يبهج الحياة..ثم بالجنون ينتهى الخبر.

حافظ إبراهيم وأحمد شوقى

وأيضا فى شكوى ما كان عليه فى شبابه من فقر وضيق ذات اليد أبيات فى قصيدة بعنوان " الفجور بعد العفة " نشرها فى جريدة مصر الفتاة عام 1909 يهنئ فيها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم على إنهما أفلتا من الفقر فيقول: إذا شكا البؤس كل ندب..فقد نجا منه شاعران / لبنا نعانيه كان شوقى..يقصف فى كرمة ابن هانئ / وحافظ فى القطار يلهو..مشرد الهم غير عان / فليطب الشاعران نفسا..إنا رضينا بما نعانى.

أغنية من تلحين كامل الخلعى

ولم تقتصر كتابات طه حسين على الشعر الفصيح فقد تعداه إلى كتابة الشعر العامى وكتب أغاني منها أغنية لحنها كامل الخلعى اكتشفها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب فى ذكرى كامل الخلعى سجلتها شركة الفونوغراف على أسطوانة، وأنها من تأليف طه حسين يقول فيها: أنا لولاك كنت ملاك.. غير مسموح أهوى سواك..سامحنى / فى العشاق انا مشتاق..أبكى وأنوح بالاشواق..صدقنى / عهدك فين نور العين..بالمفتوح نهوى اتنين..جاوبنى / واحد بس يهوى القلب..قلبى يبوح له بالحب..طاوعنى / أنا أهواك مين قساك..أنا مجروح غايتى رضاك..واصلنى.