آخر موعد لسداد جدية حجز الشقق الجاهزة للتسليم الفوري

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية آخر موعد لسداد جدية حجز شقق الجاهزة للتسليم الفوري، ويتضمن 6575 وحدة سكنية، فى 15 مدينة جديدة، وذلك يوم 26 ديسمبر المقبل.

وكراسات الشروط متاحة على موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط من هنا.

ونستعرض التفاصيل الكاملة للتقديم كالتالي:

شقق جنة مصر

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

شقق الإسكان المتميز:

دمياط الجديدة:

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

شقق دار مصر:

- 6 أكتوبر:

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

العاشر من رمضان:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م²

السادات:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

شقق سكن مصر:

-القاهرة الجديدة:

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².

- 6 أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².

-حدائق أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².

-أكتوبر الجديدة:

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².

الشروق:

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

المنيا الجديدة:

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².

غرب قنا:

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².

ناصر (غرب أسيوط):

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².

دمياط الجديدة:

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

العلمين الجديدة:

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².

خطوات التقديم على الشقق الجاهزة

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن.

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

- ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

أنظمة سداد الشقق الجاهزة للتسليم

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.