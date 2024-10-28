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اقتصاد

94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الاسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات  جلسة بداية الأسبوع  نسبة 94.0% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.3% والعرب على 4.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 60.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 17.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 480.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,775.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تداولات بداية الأسبوع

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد  27 أكتوبر 2024، أولى  جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 25 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% عند مستوى 30839 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 38130 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13580 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 7923 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11141 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3206 نقطة.

 

 

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