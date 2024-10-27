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أخبار مصر

خبير: قبة مستولدة محمد علي باشا لا تقدر بثمن

قبة مستولدة محمد
قبة مستولدة محمد على باشا، فيتو

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري:"البعض غير قادر على التفرقة ما بين الآثار والتراث، فالآثار هي كل ما هو مسجل من آثار مصرية أو رومانية أو إسلامية أو قبطية أو يهودية أو يونانية في المجلس الأعلى للآثار، بينما التراث أعم وأشمل وهو شيء لا يقدر بثمن".

قيمة مستولدة محمد علي 

وأكد أن قبة مستولدة محمد علي باشا لم تُسجل في تعداد الآثار ولكنها ذات قيمة حضارية وتراثية لا تقدر بثمن، حيث مر على هذه القبة أكثر من 155 عامًا، وتقع على طريق صلاح سالم.

انتفاضة السوشيال ميديا بسبب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا

وأوضح أن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، أدى إلى انتفاضة مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لقيمتها التراثية والتاريخية.

مقبر الخالدين

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” تقديم إيهاب حليم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا العام الماضي بإعداد مقبرة تسمى "الخالدين" تضم عظماء مصر، وهذه خطوة رائعة.

«المهندسين» تقرر تشكيل لجان لبحث أزمة هدم قبة «مستولدة محمد علي باشا»

هل تعد قبة مستولدة محمد على باشا أثرا تاريخيا؟، خبير يوضح (فيديو)

مسئولية الحفاظ على الاثار والتراث

وأوضح أن مسؤولية الحفاظ على الآثار والتراث تقع على الدولة المصرية بالكامل متمثلة في وزارة الآثار والتربية والتعليم، خاصة وأن الآثار المصرية غير موجودة في العالم أجمع.

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