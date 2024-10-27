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سياسة

ما هي خطوات تسجيل العلامة التجارية؟ القانون يجيب

العلامة التجارية،فيتو
العلامة التجارية،فيتو

العلامة التجارية، هي إشارة تميز سلعًا أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات، وتُحمى العلامات التجارية  بقوانين الملكية الفكرية.

 

ضوابط نقل الملكية

نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على مجموعة من الضوابط والآليات لنقل ملكية العلامة التجارية، حيث يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها، أو الحجز عليها استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

مشروع استغلال العلامات المسجلة

ونصت المادة 88 من القانون على أن يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع استغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

حق الانتفاع 

ويكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مدة تسجيل العلامة 

وطبقا للقانون، تكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة،

 

 ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

 

 

 

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