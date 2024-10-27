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الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الدكتور لاشين بفيصل (صور)

ازالة المخالفات ,
ازالة المخالفات , فيتو
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شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بشارع الدكتور لاشين بمنطقة فيصل.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي أكد ضرورة عدم السماح بأي إشغالات أو تعديات على الطرق العامة، وذلك لضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل حياة المواطنين.

إزالة ما يقرب من 500 حالة إشغال بشارع الدكتور لاشين

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ما يقرب من 500 حالة إشغال، شملت إزالة الكراسي والاستاندات ووسائل عرض المنتجات وعربات المأكولات، بالإضافة إلى إزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية التي تعيق حركة المشاة والمركبات.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة من قبل حي الهرم وشرطة المرافق في تنفيذ هذه الحملة، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها لتنفيذ حملات مماثلة في جميع أنحاء المحافظة للقضاء على ظاهرة الإشغالات العشوائية.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار

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