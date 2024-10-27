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أخبار مصر

خبير: الزلازل بإثيوبيا أمر مقلق على سلامة سد النهضة وتنذر بهزة أرضية قوية (فيديو)

سد النهضة اثيوبيا،
سد النهضة اثيوبيا، فيتو
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كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، مدى تأثر سد النهضة من الناحية الإنشائية بعد تعرض إثيوبيا لزلزل تاسع خلال 30 يوما.

زلزال ضخم يضرب إثيوبيا

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": كثرة الزلازل في إثيوبيا أمر مقلق على سلامة سد النهضة، وكلما زادت أعداد الزلال على فترات زمنية قصيرة فهذا ينذر بحدوث زلزال ضخم على وشك الحدوث تصل قوته الى ما بين 6 الى 7 درجات بمقياس ريختر وهذا سيكون مدمر.

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خطر مستقبلي بسبب سد النهضة

ولفت إلى أن الزلزال الذي وقع في إثيوبيا أمس يبعد 500 كيلو عن سد النهضة بمنطقة الفالق الإفريقي، وكثرة حدوث الزلازل في إثيوبيا الفترة الماضية شيء غير محمود ولابد من أخذه في الإعتبار ولابد من الجاهزية والاستعداد لما يمكن أن يحدث وهو غير واضح حتى الاَن.

انخفاضات بسد النهضة

وأكد: من خلال صور الأقمار الصناعية رصدنا حدوث انخفاضات غير متسقة على جانبي سد النهضة، وعلى مناطق السد الركامي توجد بعض المناطق الحرجة، موضحًا أنه في حالة إنهيار سد النهضة سيكون الأمر كارثي على السودان لأننا أمام جسم مائي يتعدى الـ65 مليار متر مكعب، واَثار ستكون أقل على مصر.

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