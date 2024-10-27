استمرار حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة أسلحة نارية بالجيزة
أمر قاضي المعارضات باستمرار حبس عنصر إجرامى بالجيزة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية دون ترخيص بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة مزاولة (عاطل - له معلومات جنائية)، نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار، متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 بنادق خرطوش، بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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