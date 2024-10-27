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رياضة

الدوري الفرنسي، نانت يسقط بالثلاثة أمام ستراسبورج بمشاركة مصطفى محمد

مباراة نانت مع ستراسبورج،
مباراة نانت مع ستراسبورج، فيتو

الدوري الفرنسي، سقط فريق نانت الفرنسي أمام مضيفه ستراسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد دو لامينو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي.

سجل هدف التقدم لفريق ستراسبورج اللاعب أندري سانتوس في الدقيقة 17، ثم عزز اللاعب نفسه التقدم بهدف ثان في الدقيقة 57'، قبل أن يحرز اللاعب ديلان باكوا الهدف الثالث لستراسبورج في الدقيقة 73 

قيما سجل اللاعب باهيريبا جيراسي هدف تضييق الفارق لصالح نانت في الدقيقة 83 

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو
مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وقاد النجم المصري مصطفى محمد تشكيل نانت ضد ستراسبورج من بداية المباراة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025.

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو
مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

يبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

تشكيل ستراسبورج أمام نانت 

بدأ فريق ستراسبورج مباراته أمام نانت بتشكيل مكون من:

بتروفيتش - جويلا دوي - سعيدو ساو - مامادو سار - دييجو موريرا - إسماعيل ديكوري - أندري سانتوس - سيباستيان ناناسي - حبيب ديارا - سيكو مارا - ديلان باكوا.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق ستراسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في أربع وخسر مواجهتين، في حين تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر، حيث فاز مباراتين وتعادل في أربع وخسر 3 مواجهات.

 

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