الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بدءا من الجمعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

تقلبات جوية

وجاءت أماكن سقوط الأمطار كالآتى:



يوم الجمعة: تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

كما تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

يوم السبت تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

