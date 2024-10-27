"التدخل السريع" ينقل مسنا بلا مأوى يفترش الشارع إلى إحدى دور الرعاية بالدقهلية
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية نجاح التدخل السريع المحلي في إقناع ونقل مسن بلا مأوى يفترش الشارع بميدان الشيخ حسانين غرب المنصورة وإيداعه إحدى دور الرعاية.
التدخل السريع يتعامل مع مسن بلا مأوي
وجهت الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية" فريق التدخل السريع بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الموحدة بوجود مسن بلا مأوي بمنطقة الشيخ حسانين بمدينة المنصورة.
اصطحاب المواطن وتحرير محضر
وعلى الفور تمكن فريق التدخل السريع بالتنسيق مع ادارة الدفاع الاجتماعي بالتوجه الي مكان البلاغ واصطحاب المواطن وتحرير محضر الشرطة ٩٠٠٧اداري اول المنصورة وايداعه بإحدى دور الرعاية.
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