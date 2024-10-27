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الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة (صور )

وزارة الزراعة، فيتو
وزارة الزراعة، فيتو

تواصل  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية، إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات المختلفة، المحملة بالسلع والمنتجات الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء، والمساهمة في خفض الأسعار،.حيث تجوب منافذ الوزارة المتنقلة الميادين العامة والقرى بالمحافظات وأماكن تجمع المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وتشمل منافذ وزارة الزراعة بيض المائدة، واللحوم الطازجة، والدواجن ومنتجات الالبان، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، إضافة إلى البقوليات وغيرها، من احتياجات المواطنين، ويتم البيع باسعار مخفضة بنسب تصل لا تقل عن ٢٠٪.

وفي محافظة البحيرة، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المنافذ المتحركة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظة، وعددها ٦ سيارات تشمل بيض المائدة من انتاج محطة الزهراء لإنتاج البيض بمنطقة جبارس مركز ايتاي البارود، والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فضلا عن سيارة السلع الغذائية ومنتجات الألبان، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتي تم توزيعها الميادين المختلفة بمدينة دمنهور.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة أيضا غدا الاثنين قافلة كبرى تشمل ١٣ منفذ متحرك، الى محافظة الفيوم، تشمل بيض المائدة، اللحوم، الخضروات والفاكهة، منتجات الألبان، والسلع الغذائية المتنوعة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث من المقرر توزيعها على الميادين العامة، وأماكن تجمع المواطنين بالمحافظة.

فيما تواصل الوزارة أيضا في الوقت ذاته، دعم العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنافذ المتنقلة، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بشكل دوري لتخفيف العبء عن كاهل العاملين بها، وذلك بالتنسيق بين الوزارة وجهاز المدينة.

 

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