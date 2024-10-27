وزير النقل يتابع استعدادات المترو لموسم الشتاء

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل استعدادات مترو الانفاق لموسم الشتاء وما يتبعها من بعض التعديلات على حركة التشغيل لمترو الانفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء.

أعداد ركاب المترو

على صعيد آخر، ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3 مليون راكب 500 ألف راكب بكافة الخطوط وعلى متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وكان الخط الاول للمترو هو الاعلى بين الخطوط حيث نقل نحو مليون و350 الف راكب خلال الساعات الماضية

وأصدر مترو الانفاق تعليمات بالتيسير على الركاب الراغبين فى الحصول على اشتراك المترو وتحرير الاشتراكات بما يساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر.