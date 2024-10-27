الإثنين 28 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

10 رسائل لرئيس الجزائر من قلب القاهرة

رئيس الجزائر
رئيس الجزائر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التحية للرئيس السيسي والشعب المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

وجاءت أبرز رسائل رئيس الجزائر كالتالي:

- ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة
- العلاقات مع مصر أخوية وقامت على أسس قوية منذ أكثر من 70 عاما

- الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانى ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومى.

-  إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل.

- نعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

- نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

- حريصون على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة.

- نرحب بتوسيع وتعزيز الاستثمارات المصرية في الجزائر.

- ندعم تسوية سياسية على أساس حل ليبي - ليبي دون تدخلات خارجية.

- مصر لم تتدخل بين الأشقاء أبدا إلا من أجل تقريب وجهات النظر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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