الأهلي يعلن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لجماهير مباراة العين الإماراتي

قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح بوابات استاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر الثلاثاء أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.



ووجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر للجهات الأمنية، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل خروج المباراة بالشكل اللائق؛ وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المناسبات.



وأكد سعد شلبي على ثقته الكبيرة في التزام جماهير الأهلي كالعادة بكافة التعليمات الخاصة بالمباراة، وتعاونهم مع القائمين على التنظيم لخروج المباراة بشكل يعكس قيمة مصر الرياضية.

وعلى صعيد متصل، أكد المدير التنفيذي للأهلي إن وجود بطاقة الـ«fan ID» الخاصة بالموسم الجديد 2024/2025 يعد شرطًا أساسيًا لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر إقامتها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.



موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.