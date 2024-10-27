المؤبد لسائق وتغريمه 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لسائق وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والمثامفيتامين بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية.

المؤبد لسائق وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "عطية.ع.م" ٤٤ سنة - سائق - العنوان / ٤٦ عمارات صبحى حسين الحى الثامن العبور القليوبية في القضية رقم ٤٠٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم اول العبور والمقيدة برقم ١٧٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية لأنه في يوم ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣ احرز جوهرا مخدرا "الهيروين ومخدرا "المثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أكدت تحريات النقيب احمد محمد خيري عز العرب - مفتش بالإدارة العامة المكافحة المخدرات - دلته لاتجار المتهم في المواد المخدرة مستخدما سيارتين لنقلها وترويجها وإخفائها فاستصدر اذنا في هذا الشأن وانتقل إلى حيث يقطن رفقة الشاهد الثاني وبالوصول أبصره حاملا حقيبة وأمام منزله السيارتين المراد ضبطهما فضبطه وإياهم وبفض الحقيبة عثر بها علي 9 أسطوانات للهيروين المخدر وكيس مخدر وميزان حساس وبتفتيشه عثره محرزا لمبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارتين عثر بداخل الأولي علي عدد ٢ أسطوانة للهيروين المخدر وعدد ٥ أكياس مخدرة وعثر بالثانية على أسطوانة واحدة للهيروين المخدر وبمواجهته عزا قصده الإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للاتصال بالمتعاطين والسيارتين لنقل وترويج وإخفاء تلك المواد والميزان لإعدادها وتجهزها.

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