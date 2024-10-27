الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره توتنهام، بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق المهاجم جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 30.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام توتنهام

وفي نفس الجولة يحل ليفربول ضيفًا على آرسنال اليوم الأحد، بملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

وتنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

تذاع مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، ويمتلك 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، يليه أستون فيلا بـ18 نقطة، ثم آرسنال بـ17 نقطة.