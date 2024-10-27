قوافل بيطرية وندوات إرشادية ضمن مبادرة "بداية" في مراكز البحيرة

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، عددا من القوافل العلاجية المجانية تستهدف الأهالي بمراكز كفر الدوار، ووادي النطرون، وادكو، وحوش عيسى،ورشيد، والمحمودية داخل نطاق محافظة البحيرة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة وذلك حفاظا علي الثروة الحيوانية علي مستوي المحافظة.

حملة استهدفت 1350 رأس ماشية تنوعت مابين تجريع ضد الطفيليات الداخلية وعلاج حالات باطنة

حيث تم خلالها تقديم خدمات بيطرية مجانية لـ 1350 رأس ماشية تنوعت مابين تجريع ضد الطفيليات الداخلية وعلاج حالات باطنة وطفيليات خارجية مع صرف العلاج اللازم بالمجان.

اختبار 225 حيوان لمرض البروسيلا

كما تم عقد 3 ندوات إرشادية بحضور المزارعين من أبناء المراكز، تضمنت 5 موضوعات تهدف لتقديم التوصيات التي تفيدهم في الحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتم اختبار 225 حيوانا لمرض البروسيلا و200 لمرض السل البقري.

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