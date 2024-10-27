سكرتير عام الدقهلية: ملف التصالح أولوية بالمرحلة الحالية

أكد اللواء محمد صلاح الدين وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية أن ملف التصالح يأتي علي رأس الأولويات بالمرحلة الحالية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل بملف التصالح وسرعة الانتهاء منه لخدمة المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اللواء محمد صلاح الدين وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف التصالح بنطاق المحافظة وتحديد المشاكل والمعوقات لحلها.

استعراض الاجراءات والخطوات المتبعه



وقد تم خلال الاجتماع استعراض الاجراءات والخطوات المتبعة في تنفيذه منظومة التصالح وما يتعلق بها من تحديثات وفقا للقانون.

ملف التصالح حيث يأتي علي رأس الاولويات بالمرحلة الحالية



أكد السكرتير العام أن هناك اهتمام بالغ من محافظ الدقهلية بملف التصالح حيث يأتي علي رأس الاولويات بالمرحله الحاليه مشيرا الي ان هناك متابعة ميدانية دقيقه من خلال المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمتابعة العمل بملف التصالح وتبسيط الاجراءات تيسيرا علي المواطنين.

كما قال السكرتير العام ان لدينا فرق عمل بديوان عام المحافظة مدربة علي أعلي مستوي لمراجعة وانهاء كافة ملفات التصالح لتسليمها إلي المواطنين وتضم هذه الفرق أكفأ المهندسين والفنيين المتخصصين لمراجعة كافة ملفات التصالح بعد الانتهاء من استيفائها.

الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين للتصالح



كما أكد السكرتير العام للمحافظة ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين للتصالح وفقا للقانون 187لسنة 2023 وايضا الطلبات التي كانت مقدمه منهم في ظل القانون 17 لسنة 2019 واشار السكرتير العام بأن هناك توجيهات محددة للسيد محافظ الدقهلية للتيسير علي المواطنين بشأن طلبات التصالح مشيرا لاهمية الاسراع من قبل المواطنين للتقدم لتوفيق اوضاعهم والتصالح علي مخالفات البناء وفقا للقانون.



شارك في الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمهندس ماهر ابو المجد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمهندسة ريهام عبدالشافي مسئول متابعة ملف التصالح، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسيه بالمحافظه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ