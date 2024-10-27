القاهرة تستضيف قمة مصرية جزائرية، السيسي وتبون يبحثان إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وأزمات ليبيا والسودان، يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

قمة مصرية جزائرية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ومن المقرر أن يتم بحث عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وملفات إقليمية وتتصدر حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الملفات كما من المقرر بحث أزمات ليبيا والسودان فضلا عن ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار واستعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات والأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميًا ودوليًا، وضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم.



والعلاقات المصرية ـ الجزائرية وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا كبيرا في أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.



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