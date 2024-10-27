تعاون مصري إيطالي، إنتاج تقاوي وبذور عالية الجودة، وزير الزراعة: تدشين نادي رجال الأعمال المشترك، خلق فرص للاستثمار بين البلدين، والوزير الإيطالي: مصر علمت العالم فنون الزراعة

بحث آفاق التعاون المصري الإيطالي المشترك في مجال الزراعة والأمن والغذائي كان على رأس أجندة اللقاء الذي عقده علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع فرانسيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي بمقر وزارة الزراعة، بحضور بعض قيادات الوزارتين والسفير الإيطالي بالقاهرة "ميكيلي كوراني".

في بداية اللقاء أكد وزير الزراعة عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا خاصة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال فاروق أننا نتطلع إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر وبما يتناسب مع إمكانيات مصر وإيطاليا في هذا المجال.

و اشاد وزير الزراعة بالمبادرة الإيطالية سوق اليوم الواحد للمزارعين والتى بدأت بالأمس في محافظة الإسكندرية متطلعا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية والتوسع فيها لأنها تقلل من الحلقات الوسيطة وبالتالي تسهم في تخفيض الأسعار وتوفر فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

وزير التموين: تعاون مع إيطاليا لإنتاج التقاوي والبذور

وقال إن أوجه التعاون مع الجانب الإيطالي يمكن أن تشمل إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستيراتيجية الموفرة للمياه وقصيرة العمر أيضا التعاون في مجال تخفيف التأثير السلبي للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

وزير الزراعة: الاستفادة من الخبرة الإيطالية في التصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية

وقال وزير الزراعة إننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية والتبادل الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي حيث التكنولوجيا الإيطالية مع الايدى العاملة المصرية وتوفر الأراضي باستغلال محدودية المياه من خلال نظم الري الحديثة وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائى.

وزير الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية بتوجيهات رئاسية

من جانبه، أكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي إلى الحكومة بتقديم اوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل برؤية واحدة وهي إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وزير الزراعة: إنشاء نادى لرجال الأعمال المصري الإيطالي لخلق فرص الاستثمار المتاحة في البلدين

اقترح وزير الزراعة إنشاء نادى لرجال الأعمال المصري الإيطالي بهدف خلق فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتبادل الأفكار والمشروعات الناجحة.

وزير التموين: شراكة إستراتيجية بين مصر وإيطاليا في التجارة الداخلية

ومن جانبه أعرب شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بهذا اللقاء مقدما الترحيب بوزير الزراعة الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة والوفد المرافق لهم.

وشدد الدكتور شريف فاروق أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين ولا سيما في مشروعات التجارة الداخلية، وفي هذا الصدد تمت الإشارة الى افتتاح وزير التموين ووزير الزراعة الإيطالي لمشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية والذي يعتبر في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

وأكد وزير التموين أن هذه السوق تعتبر أول سوق في أفريقيا بالتعاون مع الجانب الإيطالي وسيتم تعميمه في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.

ومن جانبه أعرب الوزير الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة، مشيدا بالآثار المصرية وعراقة المباني المصرية مع النهضة الحديثة في مجال إنشاء المدن الحديثة.

وأشار إلى جولته في منطقة الأهرامات ومصر القديمة وخان الخليلي معبرا عن انبهاره بالثرات المصري الإسلامي والقبطي، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا لديهما حضارة وتاريخ عظيم.

وزير الزراعة الإيطالي: مصر علمت العالم الزراعة

وأكد وزير الزراعة الإيطالي أن مصر هي التي علمت العالم الزراعة و أنه تعلم في المدارس الإيطالية أن الزراعة بدأت من مصر وأن النيل كان يفيض بالطمي على الزراعة المصرية ويزيد من خصوبة تربتها.

وزير الزراعة الإيطالي: تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في مجال الأمن الغذائي

وقال الوزير الإيطالي إننا يجب أن نعمل معنا من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى تقدم بلاده في مجال الزراعة وقال إنها أكبر دولة أوربية في الصادرات الزراعية.

وأشاد الوزير الإيطالي بالعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين مؤكدا على ما طرحه نظيره المصري من أفكار ورؤى للتعاون المستقبلى في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة، مؤكدا على استعداد بلاده للتعاون وتقديم كل الدعم الفني لمصر في مجال الزراعة باعتبارها أيضا بوابة أفريقيا

وأضاف ان مصر الدولة الوحيدة على مستوى أفريقيا التي نفذت فكرة سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت بالأمس في الإسكندرية،

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على تشكيل مجموعات عمل فنية تبدأ على الفور في اتخاذ خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وكذلك الدعوة لعقد اجتماعات دورية بين الشركات المصرية الإيطالية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.