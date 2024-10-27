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بنك التعمير والإسكان يشارك بفعاليات أسبوع التوعية العالمي بمرض انحلال الجلد الفقاعي

بنك التعمير والاسكان،
بنك التعمير والاسكان، فيتو

 شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات أسبوع التوعية العالمي بمرض انحلال الجلد الفقاعي خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر من كل عام، والذي نظمته مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية(ديبرا-مصر) لدعم مرضى هذا المرض النادر، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري، إذ يهدف هذا الأسبوع العالمي إلى نشر الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي، وتأثيراته على الأطفال، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم، لتشهد الفعالية حضور عددًا من الشخصيات العامة الداعمة لمكافحة هذا المرض.

    ويفخر بنك التعمير والإسكان بشراكته المستمرة مع مؤسسة ياسمين السمرة - ديبرا مصر، والتي تجاوزت الأربع سنوات، إذ يعكس هذا التعاون التزام البنك بتعزيز دوره في دعم قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، إذ تستهدف مؤسسة ياسمين السمرة توعية الأطفال المصابين وذويهم بطرق التعامل الصحيحة مع المرض، وتقديم الدعم النفسي لهم لتعزيز الأمل لديهم في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، ويُعد مرض انحلال الجلد الفقاعي من الأمراض الوراثية النادرة، إذ يصيب طفلًا من بين كل 50,000 طفل، ويؤدي إلى ترقق الجلد وهشاشته، مما يجعله عرضة للإصابات والتقرحات حتى بأقل احتكاك أو تعرض للحرارة.

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