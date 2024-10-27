بدء التصويت في الانتخابات التشريعية اليابانية، هل يواجه إيشيبا مصير كيشيدا؟

فتحت مكاتب الاقتراع، اليوم الأحد في اليابان، لإجراء انتخابات تشريعية يُتوقع أن تكون صعبة بالنسبة إلى حزب رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا الذي يواجه خطر فقدان غالبيته في البرلمان وفق استطلاعات للرأي.

وكان إيشيبا (67 عاما) قد دعا بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة، بعد توليه منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر، على أمل تعزيز سلطته.

لكنّ حزبه الليبرالي الديموقراطي «يمين محافظ» المتورط في فضيحة مالية، قد يواجه مع حزب كوميتو «يمين وسط»، شريكه في الائتلاف، صعوبة في الفوز بغالبية مطلقة «233 مقعدا من أصل 465» في مجلس النواب، وفقا لعدد من الاستطلاعات.

وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة تقريبا في تاريخ الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريبا طوال تاريخه الممتد على مدار 69 عاما.

وأكد إيشيبا خلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يريد «الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزبا عادلا ومنصفا وصادقا».

ووعد الناخبين بـ«يابان جديدة»، آملا في تنفيذ برنامجه لتعزيز الأمن والدفاع وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وتنشيط الريف الياباني.

غير أنّ الحزب الليبرالي الديموقراطي يواجه صعوبة في طي صفحة فضيحة التمويل المتورط فيها والتي سبق أن أدت إلى فقدان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا شعبيته.



فضيحة الفساد

كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن في أغسطس الماضي، عدم ترشحه في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم المقررة في سبتمبر، ما يعني أن اليابانيين ينتظرون رئيس وزراء جديدا.

عانى كيشيدا، الذي تأثر بفضائح فساد داخل حزبه، من انخفاض شعبيته إلى أقل من 20 بالمائة.

وأسفرت الخسائر التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية هذا العام عن تآكل نفوذ كيشيدا، وعبر نواب بالحزب عن الحاجة إلى «وجه جديد» قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ومنذ فضيحة الفساد، أقال كيشيدا عددا من الوزراء والمسؤولين الذين يتولون مناصب تنفيذية في الحزب، وحل فصائل حزبية تعرضت لانتقادات باعتبارها مصدرا لسياسة «المال مقابل المحسوبية»، وأقر قانونا يشدد الرقابة على المال السياسي، لكن الدعم الشعبي لحكومته تضاءل على الرغم من ذلك.

تتركز الفضيحة على أموال سياسية – غير مبلغ عنها – جمعها كيشيدا عبر تذاكر بيعت خلال فعاليات نظمها للحزب.

شملت الفضيحة أكثر من 80 نائبا بالحزب ينتمي معظمهم إلى فصيل حزبي رئيسي كان يقوده رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وجهت اتهامات بالفساد إلى 10 نواب ومساعديهم في يناير.