بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بمركز المنشأة في سوهاج

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمركز المنشأة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.



انقلاب سيارة وإصابة 9 بإصابات متنوعة

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز المنشأة بلاغا بأنه أثناء سير السيارة قيادة “محمد ف ع ع”، 22 عاما- سائق، مقيم مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق وإصابة تسعة من ركابها.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

وقد حصلت فيتو على أسماء المصابين وهم: "رحاب م ك ى"، 22 عاما- ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز “ كدمة بالضلوع وجرح قطعي بالجبهة ، ”أحلام ن ر ر"، 17 عاما- ربة منزل، مقيمة دائرة المركز “كدمة بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسري، وشقيقتها ”تسنيم"، 10 سنوات - تلميذة " اشتباه كسر بالذراع الأيمن "

كما أصيب: "انشراح ر ر ح"، 45 عاما- ربة منزل “ اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ”ملك م ر"، 9 سنوات - طالبة اشتباه كسر بعظام الجمجمة، مقيمين بدائرة المركز، “غادة ك ع م”، 30 عاما - ربة منزل المركز “ كسر بالقدم اليسرى وجرح بالوجه، ”إحسان ر ر ح"، 52 عاما- عامل " اشتباه كسر بالذراع الأيمن.



وشملت قائمة المصابين أيضا “وعد خ ا ع”، 18 عاما- طالبة، “علاء د م د”، 45 عاما- عامل، مقيم قسم أول سوهاج “ كسر بالذراع الأيسر “ ” من مستقلي السيارة ” وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وبالانتقال والفحص أفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.