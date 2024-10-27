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رياضة

خالد جاد الله: لو تولى كولر تدريب الزمالك أشك في نجاحه

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني لفريق الأهلي، فيتو

تحدث خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، عن تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك.

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الشناوي يستحق حراسة الأهلي بشكل أساسي واستعاد بريقه بشكل كبير للغاية بعد الفوز بالسوبر المصري".

وأضاف: "يحيى عطية الله بدأ يحصل على الثقة ومستواه يتزايد بشكل ملحوظ، كما أن كولر يمنحه الثقة ولذلك منحه فرصة تسديد ركلة جزاء أمام الزمالك".

وأكمل: "يوسف أيمن كان خايف ولكن من الواضح إن إمكانياته ممتازة ولكنه سيحتاج وقتا طويلا للانسجام".

 

واختتم حديثه قائلًا: "كولر متاح له كل شيء وهذا غير متوفر لجوميز، حيث لو تولى المدرب السويسري تدريب الزمالك أشك في نجاحه، المارد الأحمر يمتلك أكثر من فريق وهو ما يفقده الفارس الأبيض".

 

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